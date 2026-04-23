ソフトバンクの大津が開幕3連勝を目指し、23日の西武戦に先発する。前回16日の楽天戦は7回を4安打無失点。自己最多の11三振を奪った。現在14イニング連続無失点中だ。「真っすぐで押せていて、変化球も全体的に低めに集められている。最高はゼロですけど、チームが勝てるような投球をしたいです」と好投を誓った。