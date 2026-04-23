◇パ・リーグソフトバンク1―3西武（2026年4月22日ベルーナD）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）は22日、西武戦の初回にバックスクリーン右へ先制の4号ソロを放った。17日のオリックス戦以来、4試合ぶりの一発。同じ1996年度生まれで高校日本代表でバッテリーを組んだことがある高橋光の直球を完璧に仕留めた。だが、チームは逆転負けで今季初の3連敗となった。開幕から守り続けた首位から陥落し、2位に後退。首位の座を