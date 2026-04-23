◇パ・リーグ日本ハム5―4楽天（2026年4月22日エスコンF）神様、仏様、奈良間さまだ！日本ハム・奈良間大己内野手（25）が22日、楽天戦に「2番・二塁」で出場し、同点の延長10回2死二、三塁から左翼線へサヨナラ打を放った。前日も決勝二塁打をマークするなど、抜群の勝負強さを誇る。2戦連続でお立ち台に上がった「ラッキーボーイ」に対し、新庄剛志監督（54）も「奈良間さま」と絶賛。今季初のサヨナラ劇でチームは4カー