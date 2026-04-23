イギリスの海事当局は、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡でコンテナ船を攻撃したと発表しました。イギリスの海事当局は22日、コンテナ船がホルムズ海峡でイラン革命防衛隊の艦艇から銃撃され、船体の一部が損傷したとの報告を受けたと明らかにしました。乗組員は全員無事だったものの、事前の警告はなかったとしています。さらに、ホルムズ海峡周辺を航行していた貨物船が銃撃されたものの、被害の報告はなかったと発表。この件に