「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）ダービーＴＲに東西から精鋭が集結。新緑の府中に秘めた素質がいよいよ解き放たれる。ゆりかもめ賞では２着に終わったものの、良血馬アローメタルは２２日、美浦Ｗの実戦さながらの３頭併せで万全の仕上がりをアピール。前走の悔しさを力に、世代の頂点を決める大一番への扉をこじ開ける。アザレア賞を快勝したブラックオリンピアは、栗東ＣＷで引き続き軽快な動きを見せた。距離を延ばして本