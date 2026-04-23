米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」は、ネバダ州ラスベガスのアレジアントスタジアムに２日間で計１０万６０７２人の大観衆を集め盛況のうちに終わった。なかでも２日目（１９日）メインの王者ＣＭパンクｖｓローマン・レインズの世界ヘビー級王座戦は?クラシック?の呼び声も高い名勝負となり、世界最大プロレス団体の底力を示した。一方で、リング外では一部ファンのマナーの悪さが選手、関係者から指摘され、