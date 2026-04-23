飼い主さんに「猫吸い」をされた猫ちゃんの表情が、シュールすぎると反響を呼んでいます。 話題の投稿は9万件を超える「いいね」が寄せられ「見てないで早よ助けくれと訴えている」「髪の毛が生えてるみたい！」「なんて可愛いお顔」などの声が上がっていました。 【写真：ママに『吸われる猫』→表情を見たら……笑わずにはいられない瞬間】 愛情表現のはずが Xアカウント「しらす どんぐり ️はんぺん