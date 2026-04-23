︎神経質な飼い主が猫に与えるマイナスの影響3つ 1.猫が不安になりやすい 猫はとても共感力が高く人の気持ちに敏感な動物です。それ故に、人の不安な気持ちや心配な気持ちが伝わりやすいため、神経質な飼い主さんが常に色々なことに不安を感じていると、猫もその不安を受け取りやすくなります。 2.猫のストレスが溜まりやすい 猫は常に人の細かな行動を観察し、予測をしながら生活をしています。神経質な