「この会社終わってるな…」と見切りをつけたくなる瞬間は、ふとしたときにやってくるものだ。投稿を寄せた60代男性は、以前勤めていた医薬品製造業の工場でのエピソードを明かしてくれた。全国区メーカーの子会社で従業員は30名ほどだったというが、会社全体がかなりやばい体質だったようだ。（文：篠原みつき）「電話出て下さい」と言われて出た天下り社員の第一声「もしもし」男性の会社には総務部のスタッフが6人ほどおり、残