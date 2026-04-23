採用選考で露骨なコネの存在を見せつけられ、徒労感に襲われたことがある人は少なくない。投稿を寄せた60代女性は20代の頃、面接で思いもよらぬ経験をしたのだそう。それは、とある地方自治体の県職員に応募したときのこと。年齢要件が27歳までだったが、ギリギリ該当していた。試験は漢字の読み書きを問う国語と、面接の二部で構成されていた。「国語は得意なので、できたら退出していいので一番先に退出しました」こう話すほど筆