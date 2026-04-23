コンプライアンスが叫ばれる昨今だが、個人情報や社内通報の管理がまずい会社はまだ存在するようだ。投稿を寄せた40代の女性（医療・福祉・介護）は、「共有しているパソコン内で、全職員の履歴書ともいえる、前職や経験年数が詳細に入力された画面が、開こうと思えば誰でも、またいつでも観覧出来るようになっていること。笑えない」と職場のずさんな体制を明かす。（文：篠原みつき）「いつの間にか本人にバレていたので……」情