MotoMeganeをご覧の皆様、こんにちは♪ ツーリングの絶景はしっかりと目に焼き付けたいけど、結局カメラに頼りまくってしまう男、さすライダーです。 最近バイク用カメラの進化がエグいことになっていますが、その最前線を東京モーターサイクルショーのInsta360ブースで体感してきました！ もはや「撮る」というよりは「その場の体験を丸ごと持ち帰る」ような感覚で、ライダーの