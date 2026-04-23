道徳観念やいわゆる「コンプライアンス意識」が低すぎる職場では、安心して働くことが難しい。投稿を寄せた東京都の30代女性（サービス・販売・外食／年収550万円）は、かつて働いていた職場の異常な実態を明かした。個人情報の管理から労働環境、果ては人間関係に至るまで、文字通り「終わっている」状況だったようだ。「実際何人も辞めたし退職代行を使って辞めた人もいた」履歴書は言うまでもなく個人情報が含まれる重要書類だ