職場で物が無くなる事件が起きると、真っ先に疑われるのは身内だ。投稿を寄せた中部地方の40代男性は、約25年間、ビルなどの設備維持・管理の仕事をしている。あるオフィスビルで勤務していたとき、事件は起きた。「各階のテナント様の女性更衣室のロッカーからブラウスやストッキング、靴等が無くなることがたびたび発生」「監視カメラに不審者は映っておらず」女性更衣室を狙った窃盗の疑いが浮上した。しかし、「廊下、エレベー