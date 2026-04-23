太陽光発電は各国で導入が拡大しており、発電量の面でも存在感を増しています。国際エネルギー機関(IEA)は2025年の世界のエネルギー需要や電力供給の動きをまとめたレポート「Global Energy Review 2026」を2026年4月20日に公開しました。Global Energy Review 2026 - Analysis - IEAhttps://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026「Global Energy Review 2026」によると、2025年の太陽光発電による発電量は世界全体で約6