巨人・山崎伊織投手（２７）が２２日、Ｇ球場で「右肩コンディション不良」による離脱後、初めてライブＢＰに登板し、３軍野手１０人に無安打２四球４奪三振で終えた。最速１４８キロの直球に変化球を交えて計３０球。「しっかり投げられました。（出力の部分は）もう少しはいけると思うんですけど、今日は確認だったので」と冷静に振り返った。３月１５日に故障班に合流してから約１か月の時を経てこぎ着けた実戦形式。全てカ