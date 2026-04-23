◆読売マイラーズＣ追い切り（２２日・栗東トレセン）フレッシュな状態で巻き返しを図る。アドマイヤズームは栗東・ＤＰコースを単走で追われ、６ハロン８３秒７―１１秒５を馬なりで計測。前脚を大きくかき込む迫力十分の動きだった。友道調教師は「単走でサッと。１週前もしっかり時計が出ているからね」とうなずいた。≪馬なりで６ハロン８３秒７―１１秒５≫昨年はまさかの未勝利で悔しいシーズンを送った。「ニュージー