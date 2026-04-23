5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、25日放送の日本テレビ系『全力チャンプ』（後1：30〜）に番組公式応援団として登場。出場チームそれぞれに密着し、渾身のアドバイスをプレゼントする。【番組カット】ある儀式とは…塩崎太智が伝授同番組は、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー。全国民を主役に、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるオリジナルの大会を開催す