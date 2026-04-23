【ニューヨーク＝木瀬武】２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３４０・６５ドル高の４万９４９０・０３ドルだった。値上がりは３営業日ぶり。米国とイランの停戦延長が好感され、買いが優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３９７・６０ポイント高の２万４６５７・５７だった。