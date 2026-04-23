警察を装う詐欺が急増する中、自宅に「ニセの逮捕状」が郵送される新たな手口が確認された。新潟県では、高齢女性が電話で個人情報を伝えた後、実在しない逮捕状が届いた。警察は「逮捕状を郵送することは絶対にない」と注意を呼びかけている。自宅に届く「ニセの逮捕状」警察をかたる詐欺が増えていて、ニセの逮捕状が自宅に送られてくるという新たな手口も確認されている。愛知県の高齢者宅に届いた1通の書類。なんと“ニセの逮