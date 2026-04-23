NiziUのMAKO（25）が22日までに自身のインスタグラムを更新。熱海を楽しむ姿をアップした。MAKOは「久しぶりの海#NiziU#WithU#熱海#MAKO」とコメントし、海辺でのショットやスイーツを楽しむ姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「やっぱりリラックスしてるね」「プラベも可愛すぎ!!」「可愛いマコちゃんいっぱい」「一瞬で心持ってかれた」とコメントが寄せられている。