◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5ー1中日(22日、前橋)中日に2連勝した巨人の阿部慎之助監督が試合後インタビューに応じました。4度目の先発で5回10奪三振、1失点の竹丸和幸投手について「チェンジアップが有効的に効いていたのでそれがよかった」とコメント。負傷の泉口友汰選手に代わり「3番・ショート」でプロ初スタメン、初打点を記録した石塚裕惺選手には「期待しているからこそ使ってますので、チャンスをものにしてほしい」と話