ビジュアル系エアバンド、ゴールデンボンバー（金爆）の喜矢武豊（41）が主演する映画「劇場版山崎一門2〜日本統一〜」（辻裕之監督）の公開日が6月12日に決定したことが、23日発表された。東京・新宿バルト9などで順次上映される。累計100作品を超える配信人気シリーズ「日本統一」シリーズのスピンオフ作品。2022年（令4）4月公開の「劇場版山崎一門〜日本統一〜」に次ぐ第2弾だ。喜矢武は同年9月の「日本統一53」から登場。ダブ