B'zがデビューから35年を超えた今、レジェンドという称号に甘んじることなく、多角かつ精力あふれるアウトプットを続けている事実は、改めて驚異的と言わざるを得ない。B'zとしての新曲、そして松本孝弘、稲葉浩志それぞれのソロでの活動と、直近だけに限っても次つ人トピックが投下されている。本稿では、現在進行形で行われている彼らの活動を整理しながら、なぜ彼らが第一線を走り続けられるのか、その勢いの本質を探っ