いまやバラエティにドラマ、音楽番組と、テレビで見ない日はないほどに引っ張りだこのM!LK。その中でも特に注目が厚真ているのが、塩粼太智だ。直近でも『ザ！世界仰天ニュース 3時間スペシャル！』（日本テレビ系）や『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）、『ニノなのに』（TBS系）、『テレビ×ミセス』（TBS系）など人気番組に多数出演。また、『よるのブランチ』（TBS系）のレギュラーメンバ}