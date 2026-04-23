MLB公式は今永の修正力に注目した(C)Getty Imagesカブスの今永昇太が現地時間4月21日、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、今季最長となる7イニングを投げ2勝目を挙げた。前回登板に続き、中5日でフィリーズ戦のマウンドを任された今永は、被安打3、1失点、球数86球と、効率の良い内容で投げ抜き、ふたたびチームに白星をもたらしている。【動画】“魔法”を取り戻した今永昇太の奪三振ショー！冴えるスプリットとフォーシーム