女優上白石萌歌（26）が22日、インスタグラムを更新。CDが好きな理由を投稿した。アーティスト、aideu（アデュー）として活動する上白石は新アルバムの発売を報告し、CDの写真をアップした。「わたしはCDがだいすき！愛する音楽に手で触れられるって、なんてすてきで幸せなんだろう」と、手に取れるCDが好きな理由をつづった。