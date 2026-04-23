兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」の前田航基（27）が22日、インスタグラムを更新。BLUELABEL所属を発表した。航基は「ご報告いつも応援頂きありがとうございます。この度、私前田航基はBLUELABELに所属させて頂く運びとなりました」と報告した。続けて「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。前田航基」と投稿を結んだ。「ま