元モーニング娘。の辻希美（38）が22日、ブログを更新。弁当づくりを報告した。辻は「夢さん6:00に起床して下すとぐずぐずだったからおんぶしてお弁当作ってたらお弁当出来たタイミングで寝たそんな今日のお弁当」とつづり、おかずのたっぷりと詰められた弁当の写真をアップした。続けて「夕飯をお弁当使用に作って冷凍していい感じに活用出来てまだまだ慣れないけど頑張ってます!!!!」と近況を記した。辻は07年に俳優の杉