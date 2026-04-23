「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（28）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影会の衣装を投稿した。「むにむに増したら脚がおいしそうになりました」とつづり、デコルテを露出したピンクのトップスに、ベージュの超ミニスカート姿でスラリと伸びる脚線美を披露した。「撮影会ありがとうございましたとってもいいお天気で、光たっぷりの撮影もたくさんできてよかったみんなのおかげで楽しかったで