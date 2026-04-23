女優の秋野暢子（69）が22日、ブログを更新。定期検診を受けることを報告した。秋野は「おはようございます今日は3ケ月に一回の定期検診の日なので朝ご飯抜きです。夕方までお腹すきますが…頑張ります」とつづった。続けての投稿で「さて定期検診が始まります」とマスクを着用した自身の姿を投稿した。さらに「まずは内視鏡続いて造、影剤CT合間に血液検査（これが上手くいくかな）続いて放射線ドクターの診察と続きま