米スピリット航空の旅客機【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は22日、トランプ政権が経営破綻した米格安航空会社（LCC）大手スピリット航空の救済を検討していると報じた。最大5億ドル（約800億円）を融資し、その見返りとして再建後に株式の最大9割を取得できる権利を得る案があるという。ラトニック商務長官が救済を主導する一方、政権内には慎重な見方もあるとしている。スピリットは2024年11月に米連邦破産法11条の適