テレビ朝日の三山賀子（よしこ）アナウンサーが22日にインスタグラムを更新。同局の夕方の報道番組「スーパーJチャンネル」（月〜金曜、午後4時48分）、「くりぃむクイズミラクル9」（水曜午後8時）出演時の衣装姿を投稿した。三山アナは「今週もお疲れ様です!!」と呼びかけ、衣装姿をアップ。シースルーのワンピース姿や、カーディガン姿といった、春らしい装いを見せている。この投稿にフォロワーからは「アイドルみたい!!」「