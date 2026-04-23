元欅坂46の長沢菜々香（28）が22日、自身のXを更新。メニエール病と診断されたことを公表した。長沢は「ここ数日、コーヒーカップに乗った直後みたいなグルグルする目まいが続いていて、重めの貧血かな？と思っていたらメニエール病でした」と報告。症状として「10分くらい続く目まいと、片耳の痛み、脱力感があって病院へ。そんなに気にしてなかったけど、念のため言って良かった…」とつづった。メニエール病は回転性めまい、変