◇プロ野球 パ・リーグ 西武3-1ソフトバンク(22日、ベルーナドーム)西武がソフトバンクに連勝し今季初の3連勝。西口文也監督が、9回3安打1失点の郄橋光成投手と3打数2安打の西川愛也選手を称賛しました。試合は1点を追う2回、2アウト2塁3塁のチャンスを作ると古賀悠斗選手の犠牲フライで同点、さらに西川選手がタイムリーを放ち、逆転に成功しました。投げては郄橋投手が4回以降相手打線を無安打に抑える好投。9回3安