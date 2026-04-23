米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）の22日付の報道によると、北朝鮮で軍需工場への食糧供給が滞り、労働者が出勤できなくなる事態が広がっている。これまで比較的優先的に配給を受けてきた軍需部門でも人員離脱が起きており、体制の基盤を支える軍需生産に影響が及ぶ可能性が出ている。報道は、北東部・清津市の住民の話として、「最近は軍需工場でも食糧供給が円滑でなく、出勤できない労働者が増えている」と伝えた。軍需