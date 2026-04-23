お笑いコンビ「おかずクラブ」オカリナ（41）が22日に放送された日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。今まで推し活につぎ込んだ金額を明かした。この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太ってしまう芸能人が集合。それぞれ「うわさのダイエットに1週間挑戦」として奮闘するVTRも放送された。その中で、オカリナが挑戦したのは「着物ダイエット」。常に着物で出歩き、食事制限など