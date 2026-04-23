「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が22日までに、自身のXを更新。貧血で倒れ、大きなケガをしたことを明かした。黒のコスチュームを着用して撮影に臨んだ動画をアップし「今日は一日撮影でしたコスチュームもメイクも照明もとーってもカッコよく撮って頂いたのでお楽しみに」と報告。その後の投稿で「昨日の夜中に貧血で倒れて大ケガしてしまったんだけど