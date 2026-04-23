歌手でショートカットモデルの叶望立夏（かのん・りっか）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルを務めたナイトブラ姿を投稿した。「おうちデート？」と題し、谷間があらわな薄紫色のナイトブラ姿で家でくつろいでいるようなショットを公開した。「ナイトブラLUNAさん広告撮影オフショット夏に向けてボディメイク強化してるよっ1番良い体型で大好きな夏迎えるんだ」とつづった。また「ナイトブラVIAGE様の広告モデ