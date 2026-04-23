「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが22日、自身のインスタグラムを更新。福岡でプロ野球を観戦した様子を投稿した。「数年ぶりに、大好きな福岡へ実は昔住んでいたこともある、思い出の場所なんです」と明かし、「当時はまだ『福岡ドーム』だったし、ホークスタウンもあって今はもうないんですよね？」と居住していた当時を振り返った。球場では、ビールを片手に、ボディーラインの曲線美が際立つピチピ