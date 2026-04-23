５月から始める犬とのパトロール（綾瀬市提供）綾瀬市は５月、犬の散歩を兼ねて防犯活動をする「わんわんパトロール」を始める。１日発行の広報紙などを通じ、市民を対象に参加を呼びかけて順次実施する。市危機管理課によると、同パトロールは、市民が愛犬と散歩する際、ボランティアの防犯活動を示すビブスを着用して実施する。隊員の登録後、専用のビブスとリードボーンを無償貸与する。「自分たちの街は自分たちで守る」