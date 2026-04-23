コスプレーヤーでモデルの天川星夏が22日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のコスプレ衣装を投稿した。「PHARFAITE SHOWCASEまであと7日」と今月29日に都内で開催されるコスプレイベントを報告。ほぼ裸に見えるような黒の透け透けコスチュームに、黒い目隠しをつけたバニーガールショットをアップし「当日の衣装は何にしようかな〜」とつづった。また、別の投稿では赤いランジェリー姿での舌ペロッショットも公開した。ファンや