ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、２１日（日本時間２２日）までにメジャー新記録と、２位の偉業を打ち立てたと、米データサイト「オプタスタッツ」が報じた。メジャー新記録となったのは、「デビューからの２３試合で本塁打と四球の合計が３０に到達」という記録。村上は２１日（同２２日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で４戦連発となる９号を放ち、１四球を選んだことで、２６試合で９本塁打、２１四球となっ