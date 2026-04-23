◆ファーム・リーグ巨人３―１西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成・鈴木大和外野手（２６）が２２日、自慢の快足で支配下再昇格へアピールに成功した。ファームリーグ・西武戦（Ｇタウン）で負傷退場した知念に代わり、同点の３回に代打で緊急出場。左腕・冨士の直球を右翼線にはじき返し、好走塁で二塁を陥れた。続く丸の初球で三盗に成功し、やや浅めの中飛で本塁に生還。「初球からいける準備をでき