NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4753.00（+33.40+0.71%） 金６月限は反発。時間外取引では、米大統領が停戦延長を発表したことを受けて買い優勢となった。ただイランは港湾封鎖は停戦違反としており、欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、イランがホルムズ海峡で船舶を拿捕し、戦争長期化の見方を受けて手じまい売りが出た。 MINKABU PRESS