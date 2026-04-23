NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝92.96（+3.29+3.67%） 米国とイランの一時停戦期限が迫るなかで和平協議が難航し、トランプ米大統領は停戦期限の無期限延長を一方的に発表したが、イランは米国との協議を引き続き否定していることが相場を押し上げた。ホルムズ海峡の実質的な封鎖が続き、世界の需給は製品市場を中心にさらに引き締まっている。トランプ米大統領はイランとの協議が早ければ２４日にも始まること