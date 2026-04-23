米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.798（+0.019） 米10年債4.303（+0.011） 米30年債4.906（+0.006） 期待インフレ率2.394（+0.012） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは終盤に上昇に転じている。序盤はトランプ大統領が停戦延長を発表したことで、原油も下落していたことから、利回りも低下して始まった。ただ、ホルムズ海峡を巡る情勢は流動的な