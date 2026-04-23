米バージニア州のボーイング本社＝2024年（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米航空機大手ボーイングが22日発表した2026年1〜3月期決算は純損益が700万ドル（約11億円）の赤字（前年同期は3100万ドルの赤字）だった。民間機納入数の増加を背景に赤字幅は縮小した。売上高は前年同期比14％増の222億1700万ドルだった。1〜3月期の民間機納入数は10％増の143機。増産が進み、業務運営の改善も寄与した。ケリー・オルトバー