NHK連続テレビ小説『風、薫る』は早くも4週目に突入。炊き出しの場で再会したりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、捨松（多部未華子）の「トレインドナースになりませんか」という言葉に導かれて、明治の時代には確立されていなかった看護師という職業に進む道へと足を踏み入れていく。 参考：小林虎之介は“今すぐ追いかけなければいけない”俳優どんな役柄にも宿る真面目さと純粋さ 人生の大きな分かれ目となるこ
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