◎巨人・皆川は群馬県出身。前橋での試合前に囲み取材を受けている姿を横目に、小林は「大阪出身でこんな取材受けたことないで」。では、京セラドームで試合がある時は、ぜひよろしくお願いします。◎今季初の1軍昇格となった西武・児玉。2軍では打率・211で、西口監督から「打ってんのか？」と聞かれ「1試合で1本、打つか打たないかです…」と答えると…。「あんまり期待してないから！」。もちろん冗談ですよ。◎ソフトバ